Один из дворов Новодвинска благоустроили для детей

7 сентября на улице Двинской между домами 30 и 32 появились новые качели и балансир для детей. Это произошло благодаря усилиям активистов. Один из них, Леонид Капориков обратился к гендиректору Архангельского ЦБК Дмитрию Зылёву.

- На этом мы свою работу по благоустройству дворовых территрий Новодвинска еще не закончили, - отметил Леонид Фёдорович. - В конце сентября оснастим данную игровую площадку песочницей. Выражаю огромную благодарность жильцам близлежащих домов за активное участие в установке сооружений. Вчерашний вечер мы провели с удовольствием от сделанного и пользой. Уверен, что юным новодвинцам площадка понравится.

В ближайших планах - оборудовать двор на улице Мельникова спортивным комплексом и детской горкой.