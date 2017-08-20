Ветер восточный и северо-восточный 3-8 м/с, в северных районах порывы 11-13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9; днем +7,+12, на юго-западе +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 9 сентября, 13:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/09/52788.html
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9 сентября в Поморье ожидается прохладная туманная погода
В субботу в Архангельске и области будет стоять настоящая осенняя погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. Ночью местами туман.
Ветер восточный и северо-восточный 3-8 м/с, в северных районах порывы 11-13 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9; днем +7,+12, на юго-западе +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
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