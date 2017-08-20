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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/08/52803.html

Общество

Голосование 10 сентября может открыть новую эру выборных технологий в Архангельской области

Голосование 10 сентября может открыть новую эру выборных технологий в Архангельской области
Возможно, для кого-то это будет открытием, но 10 сентября в Архангельской области пройдут выборы.

Отсутствие шумихи по этому поводу в СМИ связано с тем, что в самом Архангельске в этом году выбирать никого не будут. А вот жителям десяти районов, а также Северодвинска, Мирного, Новодвинска и Коряжмы предстоит выбрать депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

Как сообщает областной избирком, особенность избирательных кампаний муниципального уровня — расширенный перечень объединений, которые вправе участвовать в выборах. В их числе объединения, не являющиеся политическими партиями, а также большее количество политических партий, кандидаты от которых регистрируются без сбора подписей.

Однако каких-то внезапных открытий не произошло, да и среди 300 кандидатов тоже не наблюдается супергероев. Словом, выборы обещают пройти спокойно и легитимно. Однако даже в такой стабильной ситуации находятся интересные моменты. Например, в Северодвинске некая коммерческая организация решила поработать с молодёжной аудиторией, заманив молодых людей на избирательные участки аппетитной морковкой, в роли которой выступает продукция компании Applе. Чтобы получить заветный халявный девайс, нужно зарегистрироваться в группе, сделать селфи с избирательного участка и немедленно выложить в сеть.

Шутки-шутками, а возможность получить iPhone — это серьёзная мотивация для пробуждения гражданской ответственности. Но что-то в этом есть странное, когда катализатором отечественной политической активности оказывается иностранная техника. Или, может, как раз ничего странного в этом нет?

Вчера 19:55

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