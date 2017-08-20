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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/08/52790.html

Общество

В архангельских школах проходит этап повторных выпускных экзаменов

В архангельских школах проходит этап повторных выпускных экзаменов
По 22 сентября в школах города проходят повторные выпускные экзамены. Участниками осенней экзаменационной сессии стали выпуснкики 9, 11 – х классов школ областного центра, пропустившие экзамены летом 2017 года по уважительной причине, или получившие на экзаменах неудовлетворительные результаты.

В целом по городу для проведения повторных экзаменов подготовлены  10 образовательных  учреждений  (гимназия № 3 , школы № 5, 9, 2, 20 22, 30, 34, 36, 52).

5 сентября проверили свои знания по русскому языку 42 девятиклассника и 2 одиннадцатиклассника. 

Сегодня проходит  самый массовый экзамен – по математике. Для участия в нём в региональной информационной системе зарегистрированы 185 участников для подтверждения знаний по математике за 9 класс, 14 человек  напишут работу за 11 класс. 

Экзамены по предметам по выбору пройдут  с 11 по 22 сентября 2017 года, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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