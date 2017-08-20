В архангельских школах проходит этап повторных выпускных экзаменов

По 22 сентября в школах города проходят повторные выпускные экзамены. Участниками осенней экзаменационной сессии стали выпуснкики 9, 11 – х классов школ областного центра, пропустившие экзамены летом 2017 года по уважительной причине, или получившие на экзаменах неудовлетворительные результаты.

В целом по городу для проведения повторных экзаменов подготовлены 10 образовательных учреждений (гимназия № 3 , школы № 5, 9, 2, 20 22, 30, 34, 36, 52).

5 сентября проверили свои знания по русскому языку 42 девятиклассника и 2 одиннадцатиклассника.

Сегодня проходит самый массовый экзамен – по математике. Для участия в нём в региональной информационной системе зарегистрированы 185 участников для подтверждения знаний по математике за 9 класс, 14 человек напишут работу за 11 класс.

Экзамены по предметам по выбору пройдут с 11 по 22 сентября 2017 года, - сообщает пресс-служба городской администрации.