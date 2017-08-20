Планируется, что сначала батареи потеплеют в больницах, родильном доме, школах и детских садах, а потом начнётся подключение жилищного фонда, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
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Пятница, 8 сентября, 21:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/08/52789.html
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В Северодвинске с понедельника начнётся отопительный сезон
«Северодвинские тепловые сети» 8 сентября должны предоставить администрации города график пуска тепла на объекты социальной сферы и в многоквартирные дома.
Планируется, что сначала батареи потеплеют в больницах, родильном доме, школах и детских садах, а потом начнётся подключение жилищного фонда, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
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