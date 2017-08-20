В Архангельск зашёл сухогруз "Гелиос", построенный на "Красной кузнице"

Вчера на короткую стоянку в Архангельск заходил сухогруз-черноморец – «Гелиос». В Архангельск он пришел по внутренним рекам – по Дону, Волге, Вытегре, по Волго-Балтийскому и Беломоро-Балтийскому каналам. Пополнив запасы дизельного топлива и пресной воды, теплоход отправился в далекий рейс по Северному морскому пути. Порт его назначения – Николаев на Амуре.

Судоремонтный завод «Красная кузница» в лучшие свои годы занимался еще и строительством судов. В 70-90 годы с его стапелей сошло более сотни рейдовых катеров, самоходных плашкоутов, грузовых судов, - сообщает портал "Правда Севера".

В этом ряду особо выделяются теплоходы серии «Николай Пермитин», и это вполне объяснимо. При небольших размерах он может принять на борт до 350 тонн груза, при мощности двигателя в 600 лошадиных сил его скорость достигает 10 узлов, а автономность составляет 8000 миль. Назначение – доставка снабженческих, генеральных и лесных грузов, железнодорожных и морских контейнеров, колёсной и гусеничной техники в пункты арктического побережья с возможностью работы на «обсушке» – то есть с выгрузкой на необорудованный берег, где действуют приливо-отливные уровни воды.

Всего на СРЗ «Красная кузница» было построено девять таких судов. Все они сейчас успешно трудятся на морских путях, причем не только под российским флагом, и не только в наших водах. Первый, «Николай Пермитин», построенный в 1988 году, переименован, теперь это «ALDONA», его порт приписки – Марсель (Франция). Следующий – «Александр Крашенинников» работает на Камчатке, еще один – «Провидения» зарегистрирован в Магадане. А последний – «Анатолий Жилинский», построенный в 2004 году, ходит в устье реки Лена и у восточных берегов Таймыра.

Тем приятнее, когда «дети» Корабельной Соломбалы (пусть ненадолго) возвращаются в родную гавань. Дважды в нынешнюю навигацию в наш порт с грузом рыбы заходил теплоход-мурманчанин «Петр Гусенков». Несколько лет назад он был переоборудован, его рефрижераторные трюма позволяют перевозить мороженную рыбопродукцию.