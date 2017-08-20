В Кенозерском парке поселились северный кожанок и рыжая вечерница

В августе ученые института биологии Карельского научного центра Российской академии наук обнаружили в парке два новых вида летучих мышей.

Ученые исследовали видовой состав и распределение гладконосых летучих мышей методом акустического ультразвукового мониторинга, - сообщает пресс-служба национального парка «Кенозерский».

Они посетили озера Лекшмозеро, Масельгское, Кенозеро, Долгое и Свиное. Кроме того, вели наблюдение ночью и прокатились по территории парка на автомобиле. Всего зарегистрировано 25 летучих мышей.

Согласно выводам ученых, обитателями южной части парка являются северный кожанок, рыжая вечерница и водяная ночница. Именно два последних вида ранее на территории Кенозерья не встречались.

Северную часть парка облюбовали северный кожанок, рыжая вечерница, водяная и прудовая ночницы. Кроме того, там поселился бурый ушан, внесенный в Красную книгу Архангельской области.