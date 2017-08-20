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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/08/52782.html

Общество

В Архангельске отметят День танкиста

В Архангельске отметят День танкиста
Фото из архива "Двины-информ"
10 сентября в 11:00 на площадке возле центра патриотического воспитания у танка ИС-3М соберутся ветераны Великой Отечественной войны, ветераны танковых войск и горожане.

С 10:00 на здесь развернётся выставка оружия, будет организована фотозона, состоится презентация проекта «Дом со звездой», желающие смогут присоединиться к федеральному проекту «Знаю Россию!», собрав из фрагментов карту Архангельской области или России на время.

Руководителям военно-патриотических клубов Поморья вручат благодарственные письма за подготовку и участие во всероссийском этапе военно-спортивной игры «Орлёнок».
Кроме этого, в рамках праздника состоится вступление учеников школы № 10 Архангельска в ряды юнармейцев. Значки и шевроны они получат из рук губернатора Игоря Орлова.

Завершится праздничное мероприятие возложением цветов к танку ИС-3 и просмотром фильма о Герое Советского Союза Петре Норицыне, - сообщает пресс-служба центра «Патриот».

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