В Катунино День поселка отметят уличным гулянием Фото из архива "Двины-информ" 9 сентября в 12:00 в Катунино на Аллее Героев пройдёт уличное гуляние "Люблю тебя, моё Катунино", посвященное Дню поселка. В программе праздника: ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА УЛИЧНОГО ГУЛЯНИЯ: - концертная программа (с 12.00 до 15.00) (с участием худ.самодеятельности ДК, Катунинской СОШ и гостей из Приморского района, Цигломени, Архангельска, Северодвинска) - выступление официальных лиц; - награждение участников и победителей различных мероприятий; ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА МАСТЕРОВ "ВСЯКА ВСЯЧИНА" (Товары прикладного и кулинарного творчества) МАСТЕР-КЛАССЫ: - кукла-оберег; - по росписи козуль. ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ: - «БИБЛИОКАФЕ»; - «Молодецкие забавы» от Княжестровского ДК(стрельба из лука); - беспроигрышная лотерея -70 руб.(ст-ть билета); - продажа магнитов с видами Катунино; - батуты, аэромобили, карусели, шары, игрушки; - катание на лошадях, пони, верблюде; - портрет-шарж от художника-профессионала ПРИЯТНОГО АППЕТИТА: - Шашлыки- Сладкая вата, попкорн - Пироги, чай, кофе, сбитень, медовуха - Торговля с разных волостей 19.00 - 22.00 Дискотека для взрослых "ЛЕТНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ"(Аллея Героев) Нашли ошибку? Выделите текст,

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