В Катунино День поселка отметят уличным гулянием

В программе праздника:
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА УЛИЧНОГО ГУЛЯНИЯ:
- концертная программа (с 12.00 до 15.00) (с участием худ.самодеятельности ДК, Катунинской СОШ и гостей из Приморского района, Цигломени, Архангельска, Северодвинска)
- выступление официальных лиц;
- награждение участников и победителей различных мероприятий;
ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА МАСТЕРОВ "ВСЯКА ВСЯЧИНА" (Товары прикладного и кулинарного творчества)
МАСТЕР-КЛАССЫ:
- кукла-оберег;
- по росписи козуль.
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ:
- «БИБЛИОКАФЕ»;
- «Молодецкие забавы» от Княжестровского ДК(стрельба из лука);
- беспроигрышная лотерея -70 руб.(ст-ть билета);
- продажа магнитов с видами Катунино;
- батуты, аэромобили, карусели, шары, игрушки;
- катание на лошадях, пони, верблюде;
- портрет-шарж от художника-профессионала
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА:
- Шашлыки- Сладкая вата, попкорн
- Пироги, чай, кофе, сбитень, медовуха
- Торговля с разных волостей
19.00 - 22.00 Дискотека для взрослых "ЛЕТНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ"(Аллея Героев)