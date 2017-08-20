В Архангельске родился трехтысячный ребенок в 2017 году

Анастасия Кирьянова родилась 2 сентября в «Самойловском» роддоме. 7 сентября её родителям Светлане и Михаилу в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении.

В рамках проекта регионального агентства ЗАГС «Самый первый документ» оформление и выдача свидетельства о рождении ребенка происходит прямо в роддомах.

У архангелогородцев Светланы и Михаила Кирьяновых это уже третий ребёнок: в семье уже воспитываются шестилетний Матвей и трёхлетняя Ксения. Все трое рождены в роддоме имени К.Н. Самойловой, - сообщает пресс-служба правительства области.

Вручая многодетной семье подарок, министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов пожелал не останавливаться на достигнутом.

—Каждый раз появление нового ребёнка – это по-новому ощущение себя мамой, рождение теплых и прекрасных чувств, которых я желаю каждой женщине, – призналась Светлана.