Архангельский фестиваль уличных театров вошел в топ культурных событий России этого лета

Фестивали «Гринландия» (Кировская область), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону), «Театральный дворик» (Тула), «Мариинский» (Приморье), «Великий Болгар» (Татарстан), «Шукшинские дни на Алтае» (Алтайский край), «Славянское подворье» (Подольск, Московская область), «Приволжский Штандарт» (Нижний Новгород), «Железный град 2017» (Изборск, Псковская область) и «Архстояние 2017» (Калужская область), «Казачье братство» (Колодежное, Воронежская область), «Гнездово 2017» (Смоленск), Ruskeala Symphony (парк «Рускеала», Карелия), фестивали уличных театров в Архангельске и Перми вошли в топ-15 культурных событий России, популярных у туристов летом 2017 года.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей.