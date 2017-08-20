Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11, на северо-востоке области +1,+6°; днем +8,+13, на юге +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 8 сентября, 14:22
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/08/52771.html
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8 сентября в Поморье ожидается прохладная погода
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.
Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11, на северо-востоке области +1,+6°; днем +8,+13, на юге +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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