В Северном округе Архангельска идёт благоустройство дворов

Были отсыпаны места, где установлено игровое оборудование, засыпаны различные неровности на площадках, где играют дети, и, конечно, наполнены песочницы. Общий объем песка, завезенного в Северный округ, составляет 99 кубометров.
Также смонтированы и деревянных мостовые на улице Кировской. Протяженность этих мостовых составляет 121 метр, ширина - полтора метра, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
- Завершены работы на мемориальном комплексе «Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», - рассказал заместитель главы администрации Северного округа Гидаят Шукюров. - Речь идет о ступенях и парапете слева и справа от центральной части монумента, подрядчиком проводились работы по снятию старой и монтажу новой керамо-гранитной плитки. Таким образом, все работы по благоустройству, запланированные в округе, были завершены, сейчас идет их приемка.