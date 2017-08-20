В Северном округе Архангельска идёт благоустройство дворов

Весь август в Северном округе велись активные работы по благоустройству территории. Так, например, на детские площадки в десяти дворах был завезен песок для игр малышей.

Были отсыпаны места, где установлено игровое оборудование, засыпаны различные неровности на площадках, где играют дети, и, конечно, наполнены песочницы. Общий объем песка, завезенного в Северный округ, составляет 99 кубометров.

Также смонтированы и деревянных мостовые на улице Кировской. Протяженность этих мостовых составляет 121 метр, ширина - полтора метра, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Завершены работы на мемориальном комплексе «Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», - рассказал заместитель главы администрации Северного округа Гидаят Шукюров. - Речь идет о ступенях и парапете слева и справа от центральной части монумента, подрядчиком проводились работы по снятию старой и монтажу новой керамо-гранитной плитки. Таким образом, все работы по благоустройству, запланированные в округе, были завершены, сейчас идет их приемка.