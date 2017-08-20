К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонт

В Онеге в ближайшие недели отремонтируют практически все важнейшие городские дороги. Последний раз местные асфальтовые магистрали обновлялись в 2004 году.

Работы стартовали в конце августа. В нормативное состояние приведут три основных проспекта – Ленина, Октябрьский и Гагарина, а также улицы Победы, Козлова и Шаревского. Общая протяжённость ремонтируемых дорожных участков – 6,4 километра.

Контракт на проведение работ выиграло Плесецкое дорожное управление. Для проведения ремонтов в Онеге из Каргопольского района был доставлен современный асфальтобетонный завод, который в короткие сроки был смонтирован на новом месте и уже заработал.

По словам гендиректора Плесецкого дорожного управления Фёдора Корнеева, на сегодняшний день на объектах в Онеге полностью завершено фрезерование старого дорожного покрытия.

На важнейшей местной автомагистрали, проспекте Ленина, уже завершено обустройство выравнивающего слоя, дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Все работы будут завершены уже в сентябре.

—В ходе ремонта онежских дорог повышенное внимание уделяется безопасности дорожного движения на обновляемых участках. Так, подрядчик установит 92 новых дорожных знака, которые будут выполнены по современной технологии и покрыты отражающей плёнкой. Будут обустроены десять искусственных неровностей, нанесена новая дорожная разметка, – отметил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Помимо Онеги, продолжаются дорожные работы и в других муниципальных образованиях, получивших дополнительные средства из регионального бюджета, – в Вельске и селе Лешуконское. А в городе Мирном ремонт дорог уже завершён.