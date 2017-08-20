Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной Двины

Команда PLAN X Adventure Team прошла маршрут из Красноярска в Архангельск на надувном парусном катамаране за 74 дня.

«Маршрут протяженностью 6000 км, рассчитанный на четыре месяца, пройден с опережением графика за 74 дня. Успешное завершение экспедиции «Полстраны под парусом» доказывает возможность использования для туризма и исследовательских целей в Арктике разборных надувных судов, которые являются более доступным транспортным средством, нежели яхты классической конструкции», – рассказал руководитель команды PLAN X Сергей Северин.

Он подчеркнул, что безопасное прохождение столь протяженных маршрутов в морях Северного Ледовитого океана возможно только при наличии регулярного обновления метеоданных. В частности, участники экспедиции «Полстраны под парусом», используя спутниковую связь, получали прогнозы погоды ежесуточно.

За время путешествия его участники посетили полярные станции западной Арктики, ознакомились с бытом нефтяников вахтового поселка Варандей, передали детские игрушки семьям малочисленных народов севера и запечатлели на фото представителей морской фауны: моржей, белух и косаток.

Специально для реализации проекта «Полстраны под парусом» путешественники подготовили экспедиционное судно – надувной катамаран длиной 8 метров и общей площадью палубы в 21 кв.м. Его баллоны в целях безопасности разделены на три независимых секции и усилены ненапряженной ПВХ-тканью по внешним сторонам. Катамаран оснащен вспомогательным мотором мощностью 5 л.с., спутниковым терминалом с возможностью телефонных звонков и передачи данных, камбузом на две газовые горелки.

Он способен взять на борт до полутора тонн груза, что обеспечивает запас топлива в 300 литров и провизии, достаточной для четырехмесячного автономного существования экипажа из четырех человек. Судно вернулось из экспедиции полностью исправным. На берегах Северной Двины путешественники разберут его и отправят на хранение в Санкт-Петербург, - сообщает координатор команды Plan X Adventure Team.