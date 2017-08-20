В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами

По словам директора АНР «Факел» Сергея Долгобородова, такие совместные проекты взаимовыгодны: предприниматели получают возможности для развития, горожане — комфортные места для ожидания транспорта.
- Уже вскоре будет размещен новый павильон ожидания у Морского-речного вокзала. Также мы планируем модернизацию существующих остановочных комплексов под девизом «Смех без остановки». Для создания хорошего настроения горожанам в павильоне у кинотеатра «Мир» будут установлены кривые зеркала, - отметил Сергей Долгобородов.
Совместная работа бизнеса и власти в создании комфортной городской среды будет продолжена, - сообщает пресс-служба городской администрации.