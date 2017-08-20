Брусчатка с Чумбаровки пойдёт на нужды учреждений соцсферы

На проспекте Чумбарова-Лучинского продолжаются ремонтные работы. Снятую и вывезенную с проспекта брусчатку уже начали осваивать учреждения социальной сферы города.

Так, на территории детского сада № 56 благодаря полученной плитке удастся заменить 80 кв.м. пешеходных дорожек.

- На территории детского сада есть места, которые с годами просели и стали небезопасны для детей. В первоочередном порядке уделим внимание приведению в порядок входов на территорию детского сада, ряда сложных участков пешеходных дорожек, - сообщила руководитель учреждения Ольга Корельская.

Кроме того, плитка с пр. Чумбарова-Лучинского, которая хорошо сохранилась, передана детским садам № 31, 119, 135, 173. Будут также выложены плиткой пешеходные дорожки около ряда спортивных учреждений: у основного здания ИДЮЦ, АДЮЦ, парусного центра «Норд», ДЮСШ №6 и ФОК «Росток», - сообщает пресс-служба городской администрации.