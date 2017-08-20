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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/07/52755.html

Общество

Водоканал перенес сроки отключения водоснабжения

Водоканал перенес сроки отключения водоснабжения
8 сентября с 19 часов до 10 часов 9 сентября МУП «Водоканал» планирует ремонтные работы на сетях водопровода и Центральных очистных водопроводных сооружениях с отключением водоснабжения.

При отключении без водоснабжения останутся все районы города, кроме п. Силикатчиков, п. Талаги, Нефтебаза, район Экономия, Северный округ.

Главной целью проведения работ является повышение надежности обеспечения водоснабжением. Для этого решается ряд задач по восстановлению работоспособности отдельных узлов путем  замены затворов и задвижек в соответствии с прилагаемым планом проведения работ.

Основной работой в это время будет замена затвора d800 на очистных сооружениях. Кроме повышения управляемости и надежности эта замена является частью плана по подключению недостроенного участка кольцевого водовода, являющегося одной из приоритетных   задач нашего предприятия.

Дополнительно будет восстановлен узел, разделяющий магистрали d1000 и d400 в районе ул. Гайдара и ул. Ломоносова, путем замены задвижки d400 . Кроме этого планируется заменить запирающую арматуру на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд  зданий.  При возникновении аварийных ситуаций на этих участках, под отключение будут попадать меньшее количество абонентов. 

Жителей просят сделать запас воды,- сообщает пресс-служба городской администрации. 

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