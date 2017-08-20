Новости дня

К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонт

В областном центре ликвидировали 10 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Архангельске пройдёт легкоатлетический пробег "Соломбальское кольцо"

Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной Двины

Мобильная версия 16+

Четверг, 7 сентября, 16:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/07/52754.html

Общество

В Архангельске стартует проект #НеделяПеремен

В Архангельске стартует проект #НеделяПеремен
В 2017 году проект Неделя перемен пройдёт в 8 городах Северо-Западного федерального округа - Архангельске, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Великом Новгороде и Череповце.

В течение недели учащиеся 10-х классов архангельской школы №50 будут совместно с российскими и немецкими художниками размышлять на тему «Что я могу изменить в своей школе?» и реализовывать собственные проекты. Каждая группа выберет тему проекта и с помощью приглашенных преподавателей реализует свою идею улучшения школьного пространства.

В Архангельске школьниками в реализации их идей будут помогать режиссёр и театральный педагог Ada Muchina (Петербург), арт-менеджер Marija Krupnik (Москва), танцевальный педагог Катарина Ива Нагель (Берлин), куратор художественных и образовательных проектов Kristina Drjagina (Архангельск) и художник Крупин Антон (Архангельск).

В конце недели участники поделятся результатами своей работы со зрителями – учителями, родителями, учениками других классов.

Сегодня 08:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонтСегодня 16:00

Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной ДвиныСегодня 13:32

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь СкубенкоСегодня 13:25
1 комментарий

В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами Сегодня 12:59

Водоканал перенес сроки отключения водоснабженияСегодня 09:38

Общество

К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонтСегодня 16:00

Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной ДвиныСегодня 13:32

В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами Сегодня 12:59

Брусчатка с Чумбаровки пойдёт на нужды учреждений соцсферыСегодня 12:53

Вслед за холодной водой, в Архангельске пропадёт и горячаяСегодня 11:53

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонт

Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной Двины

В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами

Брусчатка с Чумбаровки пойдёт на нужды учреждений соцсферы

Вслед за холодной водой, в Архангельске пропадёт и горячая

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в инфраструктуру леспромхозов более 100 млн. руб.

«Аквилон Инвест» приглашает на «Выходной бранч» и «Праздник Кирпича»

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

В областном центре ликвидировали 10 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Плесецком районе вновь обнаружили артиллерийские снаряды

В Виноградовском районе водитель в ДТП получил травму позвоночника

В Архангельске девушка убила собутыльника доской

Под Северодвинском пропавшего рыбака нашли погибшим

В Архангельске пройдёт легкоатлетический пробег "Соломбальское кольцо"

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Инклюзивный спектакль «Урфин Джюс» театра драмы попал в список президентских грантов

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru