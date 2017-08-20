В Архангельске стартует проект #НеделяПеремен

В 2017 году проект Неделя перемен пройдёт в 8 городах Северо-Западного федерального округа - Архангельске, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Великом Новгороде и Череповце.

В течение недели учащиеся 10-х классов архангельской школы №50 будут совместно с российскими и немецкими художниками размышлять на тему «Что я могу изменить в своей школе?» и реализовывать собственные проекты. Каждая группа выберет тему проекта и с помощью приглашенных преподавателей реализует свою идею улучшения школьного пространства.

В Архангельске школьниками в реализации их идей будут помогать режиссёр и театральный педагог Ada Muchina (Петербург), арт-менеджер Marija Krupnik (Москва), танцевальный педагог Катарина Ива Нагель (Берлин), куратор художественных и образовательных проектов Kristina Drjagina (Архангельск) и художник Крупин Антон (Архангельск).

В конце недели участники поделятся результатами своей работы со зрителями – учителями, родителями, учениками других классов.