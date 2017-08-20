В Архангельской области начались выборы в органы местного самоуправления

В это воскресенье состоятся выборы в органы местного самоуправления. Сейчас голосуют те, кто не сможет 10 сентября прийти на свои избирательные участки.

Возможность проголосовать досрочно предоставлена избирателям по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины).

В целом по области таким правом воспользовались 701 человек, что составляет 0,15 % от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей на территориях, где проходят выборы.

Сейчас досрочное голосование проводится в помещениях участковых избирательных комиссий, оно продлится по 9 сентября, сообщает избирательная комиссия Архангельской области.