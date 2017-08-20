Маргаритинская ярмарка примет 500 участников из 42 регионов

Как и в прежние годы, Маргаритинка не ограничивается только ярмарочной программой. Не менее насыщены событиями деловая и культурная часть ярмарки.

Деловая программа, которая стартует 16 сентября, будет насыщенной: семинары, круглые столы, стратегические сессии.

В культурной программе будут задействованы творческие коллектив из 10 регионов России. Их концерты пройдут в Архангельске и Новодвинске. Об этом сообщил руководитель Дома народного творчества Руслан Боднарук.

Ждут на Маргаритинской ярмарке и иностранных гостей – в Архангельск приедут делегации как из ближнего, так и дальнего зарубежья.

Ярмарочная программа Маргаритинки, центром которой, по традиции, станет Дворец спорта профсоюзов, стартует уже 21 сентября, а официальное открытие запланировано на полдень 22 сентября.

Впервые на ярмарке будут представлены, например, пинежские дикоросы и молочная продукция из Устьянского района. Впрочем, этим перечень сюрпризов, подготовленных организаторами для покупателей, не исчерпывается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.