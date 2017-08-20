Температура воздуха ночью -2,+3, днем +11,+16°; на юго-западе области ночью +2,+7, днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонт
В областном центре ликвидировали 10 тысяч литров контрафактного алкоголя
В Архангельске пройдёт легкоатлетический пробег "Соломбальское кольцо"
Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной Двины
|
Четверг, 7 сентября, 16:25
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/07/52750.html
|
7 сентября в Поморье пройдут небольшие дожди
Переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман. В юго-западной половине области небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью -2,+3, днем +11,+16°; на юго-западе области ночью +2,+7, днем +8,+13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонтСегодня 16:00
Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной ДвиныСегодня 13:32
Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь СкубенкоСегодня 13:25
В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами Сегодня 12:59
Водоканал перенес сроки отключения водоснабженияСегодня 09:38
Общество
К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонтСегодня 16:00
Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной ДвиныСегодня 13:32
В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами Сегодня 12:59
Брусчатка с Чумбаровки пойдёт на нужды учреждений соцсферыСегодня 12:53
Вслед за холодной водой, в Архангельске пропадёт и горячаяСегодня 11:53
К концу сентября на магистралях Онеги завершится ремонт
Экспедиция «Полстраны под парусом» добралась до Северной Двины
В Архангельске появится остановка с кривыми зеркалами
Брусчатка с Чумбаровки пойдёт на нужды учреждений соцсферы
До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в инфраструктуру леспромхозов более 100 млн. руб.
«Аквилон Инвест» приглашает на «Выходной бранч» и «Праздник Кирпича»
На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2
Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска
В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»
Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко
Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание
Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?
Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов
В областном центре ликвидировали 10 тысяч литров контрафактного алкоголя
В Плесецком районе вновь обнаружили артиллерийские снаряды
В Виноградовском районе водитель в ДТП получил травму позвоночника
В Архангельске девушка убила собутыльника доской
В Архангельске пройдёт легкоатлетический пробег "Соломбальское кольцо"
Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле
В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей
Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле
«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»
Инклюзивный спектакль «Урфин Джюс» театра драмы попал в список президентских грантов
В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива
Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»
В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества
1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru