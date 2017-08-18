Проход через рынок к детской городской поликлинике закрыт с 1 сентября

6 сентября в социальных сетях бурно обсуждали следующую ситуацию: подписчица одного из архангельских пабликов пожаловалась на закрытый проход через рынок к детской поликлинике No1, что по адресу Приорова 6.

По её словам, люди много лет ходили здесь в поликлинику и им это было удобно. А теперь на воротах висит замок, вокруг возведен строительный забор и валяется мусор. "Почему мы должны пробиваться в поликлинику сквозь помойные ряды рынка?", - возмущаются пользователи социальных сетей.

Оказалось, что пробиваться горожан никто не заставляет. У поликлиники имеется комфортабельный центральный вход, путь до которого занимает всего пять минут. Однако, архангелогородцы обходить не привыкли. Кто-то сломал забор и сквозь дыру потянулась вереница горожан которые, между тем, не переставали возмущаться, что вынуждены ходить сквозь помойку.

Олег Викторович Коробейников, главный врач Архангельской городской детской поликлиники прокомментировал ситуацию:

"У нас имеется центральный вход для пациентов, которые приходят к нам за медицинской помощью. А та калитка была открыта ещё в 90-е годы для удобной работы рынка, а не работы лечебного учреждения. Сейчас в рамках общей борьбы с террором мы тоже должны принимать какие-то меры. Для этой цели создан и подписан всеми структурами (ФСБ, УМВД, министр здравоохранения Архангельской области) паспорт безопасности в котором четко прописано "Ограничить круг лиц, которые вхожи на территорию лечебного учреждения". Соответственно вход был закрыт. Дырку в заборе, которую проломали горожане, мы найдём возможность закрыть. Рядом со шлагбаумом центральный вход в наше лечебное учреждение и в детскую стоматологию. В ближайшем будущем будет отремонтирован и открыт ещё один вход, который здесь был раньше и тогда людям будет ещё удобнее попадать в поликлинику".