Немецкие школьники познакомились с Архангельском

Во время каникул ученики архангельской школы № 43 и ребята из немецкого города Оснабрюка встретились в международном палаточном лагере «Молодежные мастерские».

Путешествие на русский Север немецких подростков началось со знакомства с Архангельском: экскурсия по городу, посещение Северного морского музея, музея деревянного зодчества и народного искусства Северных районов России «Малые Корелы», прогулка на теплоходе.

Кроеме того школьники побывали на Соловках, где приняли участие в экскурсии на Секирную гору, одну из самых высоких точек, в Ботанический сад, где когда-то был монастырский огород, а сейчас выращивают необычные для европейского Севера растения. Самым незабываемым стал лодочный поход по Большому кругу канально-озерной системы, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.