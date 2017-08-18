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В Архангельске открылась выставка живописи Марины Архангельской

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/06/52743.html

Общество

В Архангельске открылась выставка живописи Марины Архангельской

В Архангельске открылась выставка живописи Марины Архангельской
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова открылась экспозиция живописи и графики члена Союза художников России Марины Архангельской.

Это собрание из нескольких серий, созданных за последние три года. Плюс  некоторые, ранее написанные и удачно вписавшиеся в «Поиски нового» работы. Концепцию своей коллекции Архангельская формулирует так: поиск новых средств выразительности - нового художественного языка,  новой техники и материалов и, конечно же, новых тем и мест, способных генерировать вдохновение.

Среди притягивающих взгляд полотен особенно выделяется серия «Синий бархат». Это настоящее открытие художника. Акрил на бархатной бумаге.  Благодаря углу наклона ворса краска ложится на основу прихотливым, порой совершенно непредсказуемым образом - цвет вибрирует и создает ощущение пространства, наполненного воздухом.
Синий цвет очень близок Марине, он всегда легко подчиняется ее кисти, отзывчив, причем в любых техниках. «Он очень глубокий цвет, в нем заключена философия звездного неба…», - комментирует автор.

Рисунки, ставшие впоследствии  работами «Синего бархата», были выполнены на пленэре в Ярославской области (г. Тутаев),  на турбазе «Волжские просторы», в окружении потрясающих ландшафтов и шедевров русской архитектуры левобережья великой русской реки. Все это великолепие Марина Архангельская вложила в рисунки,  среди которых «Казанская», «Друг ночной на Ярославской», «Съезд на улице Донской» и другие.

В «Казанской»  Марина Архангельская зашифровала  трагическую судьбу Марины Цветаевой, проиллюстрировав строки «О, вопль женщин всех времен: Мой милый, что тебе я сделала?!» Работа под названием «Синий простор» (ее можно увидеть на афише нашей экспозиции) отправилась на выставку, которая вскоре откроется в Елабуге, где Цветаева прервала свою линию жизни. Картина участвует в конкурсе «I Елабужская биеннале уникального рисунка».

В работах художника вообще спрятано много символов и тайных знаков. Себя, например, она может запечатлеть в виде птицы. В живописном мире Марины, как и в ее личности, царит предельное разнообразие. Архангельская подтверждает: «Я, как народный коврик…».

Выставка будет работать до середины сентября, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. 

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