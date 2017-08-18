В Архангельске завершается подключение домов к горячему водоснабжению

На сегодняшний день горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний не возобновлено в жилых домах по ул. Поморская, 60, 64 и ул. Тимме, д. 17, корп. 2.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин, причиной отсутствия горячей воды в этих домах является наличие выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационном ведении ТСЖ «Поморская, д. 60» и ТСЖ «Тимме, 17 корп. 2».

- В целях устранения выявленных дефектов и возобновления подачи горячей воды потребителям организациям необходимо в кратчайшее время выполнить ремонт трубопроводов теплоснабжения, - отметил Никита Кривонкин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.