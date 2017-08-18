В областном центре идёт ремонт дорог

Сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Дачная от проспекта Ленинградский до Окружного шоссе, а также на Советской.

Завершен ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Тыко Вылки от ул. Розинга до проезда Сибиряковцев, на ул. Комсомольской от пр. Троицкий до пр. Обводный канал, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, на ряде объектов выполнено фрезерование и идёт подготовка к укладке нового асфальтобетонного покрытия: на ул. Урицкого от ул. Тимме до ул. Обводный канал; ул. Розинга от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки; ул. Гагарина от просп. Дзержинского до здания Швейной фабрики; ул. Никитова от просп. Ленинградский до ул. Воронина.