Это делается в связи с проведением в Архангельске акции «Дистанция доверия», - сообщает пресс-служба городской администрации.
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Среда, 6 сентября, 18:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/06/52740.html
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9 сентября в Архангельске перекроют часть набережной
9 сентября с 9 до 15 часов будет закрыта для движения всех видов транспорта набережная Северной Двины от ул. Воскресенская до ул. Карла Либкнехта.
Это делается в связи с проведением в Архангельске акции «Дистанция доверия», - сообщает пресс-служба городской администрации.
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