В Поморье продолжается борьба с таксистами-нелегалами

Министерство транспорта продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на законную перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Эти меры уже позволили вернуть в правовое поле немалую часть перевозчиков. Однако нарушители в городе всё ещё встречаются.

Так, недавно в регион зашёл новый перевозчик «Яндекс-такси». В ходе проведения нескольких проверок, проведённых специалистами регионального минтранса совместно с органами городского ГИБДД, выяснилось, что часть водителей, работающих на данного перевозчика, осуществляют перевозки незаконно.

У них отсутствуют путевые листы с необходимыми по закону отметками о прохождении предрейсового технического и медицинского контроля, а сами перевозки осуществляются без соответствующего разрешения.

В отношении нарушителей составляются административные материалы с применением комплекса мер вплоть до изъятия транспортного средства. Автомобили изымаются до вынесения постановления по делу.

Стоит отметить, что «Яндекс-такси» – уже второй крупный федеральный оператор, зашедший в Архангельск и имеющий проблемы с соблюдением законодательства.

Ранее в столице Поморья, а также соседнем Северодвинске, проводилась серьёзная работа по такси «Максим». Все материалы проверок переданы в прокуратуру для принятия решения об обращении в суд о признании деятельности данного перевозчика незаконной.

Соответствующая судебная практика уже есть в других субъектах Российской Федерации, где деятельность такси «Максим» признана опасной для пассажиров и официально запрещена.

— На данный момент большинство компаний, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на такси на территории Архангельской области, заинтересованы в том, чтобы осуществлять свою деятельность легально, – рассказал заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков. – Всё больше «частников» принимают меры, чтобы узаконить свой заработок: получают разрешения, заключают договоры на проведение медицинского и технического контроля. Сегодня на улицах Архангельска стало гораздо больше автомобилей, имеющих необходимые опознавательные знаки пассажирского такси.