В Архангельской области работники бюджетной сферы могут получить ипотеку под 6% годовых

В Поморье стартовала реализация жилищного проекта «Социальная ипотека». Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

В рамках проекта ипотека будет даваться работникам бюджетных организаций на сумму до миллиона рублей на срок до пяти лет под шесть процентов годовых. Разницу между обычной и льготной кредитной ставкой компенсирует региональный бюджет.

— Был проведён конкурсный отбор кредитных организаций, которые заинтересованы в реализации совместной программы с правительством Архангельской области. По итогам процедуры отбора 31 августа было подписано соглашение с ПАО «Московский индустриальный банк», – отметил министр. – До конца 2017 года мы готовы выдать первые 100 кредитов работникам бюджетной сферы. Для этого в региональном бюджете заложены необходимые средства – более 15 миллионов рублей на ближайшие три года.

Для участия в программе работник бюджетной сферы должен собрать стандартный пакет документов для ипотечного кредитования. Затем письменное заявление с пакетом документации направляется в отраслевое министерство, которое ведёт единый реестр кандидатов и направляет его в региональное министерство строительства и архитектуры, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Далее списки поступают в банк, который начинает напрямую работать с клиентом.

— Цель проекта – улучшение жилищных условий наших врачей, учителей, работников детских садов. Мы будем подходить индивидуально к работе с каждым кандидатом. Документы будут тщательно обработаны. Все участники жилищного проекта смогут получить наши консультации и рекомендации, – заявил начальник операционного офиса «Региональное управление в Архангельске» филиала в Санкт-Петербурге ПАО «Московский индустриальный банк» Василий Баданин.

Критерии участия в программе стандартные: проживание на территории Архангельской области и возраст от 22 до 65 лет на момент окончания кредита. Также работник должен иметь трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет или бессрочный контракт.