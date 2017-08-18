В акваторию Белого моря вошла экспедиция «Полстраны под парусом»

Экспедиция российской команды путешественников PLAN X Adventure Team, проходящая на надувном парусном катамаране маршрут из Красноярска в Архангельск, вошла в акваторию Белого моря.

«На этапе маршрута от Печорского до Белого моря наибольшие сложности экипажу доставили заходы в мелководные заливы и устья рек. Проходы в линии прибоя, где резко вырастала высота волны, приходилось искать визуально. Несмотря на задержки в пути, связанные с ожиданием подходящей погоды, сейчас экспедиция движется с опережением графика и прибудет в Архангельск в течение недели», - передает с борта судна руководитель команды PLAN X Сергей Северин.

настоящее время экипаж катамарана поддерживает круглосуточный ходовой режим, чтобы успеть добраться до устья Северной Двины до очередного усиления ветра.

«Со второй половины августа в Арктике наступил сезон штормов. При прогнозируемой скорости ветра в 12 м/с и высоте волны в 2 метра в целях безопасности экипаж укрывает судно в устьях рек или защищенных заливах», - объяснил Северин.

Путешественники стартовали из Красноярска 26 июня. В конце июля яхтсмены достигли самой северной точки своего маршрута — острова Шокальского, - лежащего на 73 параллели. За два месяца пути участники экспедиции посетили полярные станции западной Арктики, ознакомились с бытом нефтяников вахтового поселка Варандей, преподнесли детские игрушки семьям коренных малочисленных народов севера. Для пополнения запасов катамаран заходил в порты Дудинки и Амдермы.

Для прохождения маршрута, совмещающего речной и морской этапы, было подготовлено специальное судно — парусный разборный катамаран с надувными баллонами длиной 8 метров. В сложенном виде его можно транспортировать авто- или железнодорожным транспортом в любую точку страны, а малая осадка позволяет высаживаться на неподготовленные мелководные побережья.

Бесшумность передвижения под парусами позволила путешественникам запечатлеть в условиях открытого моря представителей уникальной фауны Арктики: моржей, белух и косаток, - сообщает координатор команды PLAN X Adventure Team.