Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 6 сентября, 03:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/06/52729.html
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6 сентября в Поморье температура воздуха достигнет +17°
По прогнозам синоптиков, в среду в области не будет осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°, - сообщает Северное УГМС.
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