В Новодвинске открылся самый высокий скалодром в области

Высота нового скалодрома, открывшегося на базе спортивного комплекса Архангельского ЦБК, почти десять метров.

Руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов отметил, что кто-то из ребят, сейчас делающих свои первые шаги в скалолазани, впоследствии достойно покажет себя на профессиональном уровне.

К слову, скалолазание включено в программу Олимпийских игр, которые будут проходить в Токио в 2020 году.

Для скалолазания нет возрастных ограничений, что даёт возможность попробовать свои силы как детям, так и взрослым.

При этом скалодром в Новодвинске спроектирован так, чтобы он не мешал проведению других спортивных игр и мероприятий, сообщает агентство по спорту Архангельской области.