В Архангельске появится новая набережная

Проект комплексной застройки набережной Северной Двины на участке от улицы Поморская до улицы Иоанна Кронштадтского стал основанием для включения Беломорского туристического кластера в федеральную программу развития туризма.

Это позволит привлечь 200 миллионов рублей из федерального бюджета, ещё 60 миллионов планируется предусмотреть в бюджете региона.

На участке от ДДЮТ до собора предполагается сделать современный променад с тротуарами, дорожками, скамейками, малыми архитектурными формами и большим количеством зелёных насаждений. По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Екатерины Прокопьевой, регион имеет серьезные намерения по участию в федеральной программе:

«С учётом того, что Архангельск стал местом проведения международного арктического форума, губернатор Игорь Орлов обсуждал этот проект с руководством Ростуризма. Упустить шанс привлечь федеральные средства нельзя. Но для того, чтобы получить их, необходимо завершить первый этап – подготовить все необходимые нормативно-правовые акты и проектную документацию. Город и строители нашли для этого возможности».

Для продолжения пешеходной зоны до Морского музея предлагается задействовать часть территории ДДЮТ. Планируется, что новую набережную архангелогородцы и гости города увидят в 2018-м году. Немаловажно, что реализация проекта набережной сделала возможным привлечение 150 миллионов рублей для строительства причалов на Соловках, что также предусмотрено в рамках ТРК «Беломорский», - сообщает пресс-служба правительства области.