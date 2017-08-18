В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловле

Соревнование проводится в три тура. На второй этап заявилось большое количество участников, были гости из Северодвинска и Архангельска.

— В начале лета прошел первый тур, сейчас в августе – второй, и 16 сентября мы проводим заключительный этап, - рассказал председатель местной общественной организации «Совет по развитию физической культуры и спорта в городе Новодвинске» Евгений Каменев. – Будет комплексный зачёт, то есть абсолютное первенство. Приглашаем всех желающих принять участие. Традиционно выезд в 9 часов утра от спорткомбината, от входа на стадион.

В соревнованиях по рыбной ловле традиционно участвуют семьями. Николай Костромин и Юрий Бобров не пропускают ни одно подобное соревнование. Юрий Бобров стал победителем в номинации самый большой улов, он поймал леща весом 800 граммов.

Соревнования прошли на высоком уровне. Теперь новодвинцы и гости из других городов готовятся к следующим соревнованиям. 16 сентября в 9 часов утра у спорткомбината «Двина» начнётся очередной тур, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.