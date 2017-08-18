Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителям

Прокуратура Архангельской области заняла принципиальную позицию по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу пьяных водителей и совершивших ДТП с человеческими жертвами и увечьями.

Несмотря на уменьшение количества ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, тяжесть их последствий значительно возросла.

В этом году в области произошло 873 ДТП, из них 112 по вине нетрезвых водителей. 29 человек погибло в авариях. Таким образом, каждая восьмая авария в регионе совершается с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а каждая восемнадцатая – со смертельным исходом.

Уже за первое полугодие 2017 г. сотрудниками ГИБДД области задержано более 2,5 тысяч водителей, имевших признаки алкогольного опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судами в административном порядке наказано 2 008 таких лиц, в том числе 1 594 – лишены права управления транспортными средствами.

Не всегда следствие по уголовным делам о ДТП со смертельными исходами производится надлежащим образом, - пишет пресс-служба городской администрации.

Прокуратурой Архангельска поддержано ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему Леониду Марченко, обвиняемому в том, что 27 августа на регулируемом пешеходном переходе, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил двух женщин – мать 45-ти и дочь 19-ти лет.

- Прокуратура занимала, и будет занимать принципиальную позицию по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и допустивших ДТП со смертельными исходами и увечьями, назначении им суровых мер наказания, соответствующего тяжести наступивших последствий, - подчеркнул прокурор Архангельской области Виктор Наседкин.