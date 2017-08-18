В Шенкурском районе нашлись пропавшие дедушка и внучка

Накануне около 21 часа в полицию Шенкурска поступило сообщение от местной жительницы о том, что днем ее пожилой отец ушел гулять с восьмимесячной внучкой и до сих пор не вернулся. Мобильного телефона у мужчины не было.

В ОМВД России Шенкурский был введен усиленный вариант несения службы. На поиски пропавших вышли 35 сотрудников полиции. Были сформированы несколько поисковых групп. Однако проверки жилого сектора не привели к желаемому результату, после чего часть поисковых групп начала поиски за пределами города.

Около шести часов утра в пригородной лесополосе пенсионер с коляской и младенцем был обнаружен сотрудниками полиции. По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо, а когда его состояние улучшилось, он не смог сориентироваться на местности и заблудился. Пенсионер и ребенок были переданы родственникам, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.