Детский издательский центр набирает первокурсников

Традиционный день открытых дверей пройдет в учреждении 7 сентября. В этом году педагоги ДИЦа подготовили мастер-класс на тему «Как не потерять собеседника: основы ведения интервью».

Вход на мероприятие свободный, аудитория – учащиеся 7-11 классов школ Архангельска. Мастер-класс предполагает освоение участниками базовых навыков ведения интервью: как к нему готовиться, как начинать диалог, какие вопросы задавать нельзя и как вообще следует вести себя с собеседником.

А с 15 сентября в Детском издательском центре начнутся занятия. Курс обучения в учреждении – 3 года. За это время учащиеся изучают основы газетной, интернет-, телевизионной журналистики и фотодела. Для тех, кто всерьез задумывается о журналистской карьере, это возможность познакомиться с особенностями этой профессии.

«Дицевцы» под присмотром педагогов выпускают городскую школьную газету «ШАГИ». Кроме того, они участвуют и занимают призовые места в медиаконкурсах городского, областного и федерального уровня.

Занятия проходят по адресу ул. Шабалина, д. 22, кв. 2. Другую интересующую информацию можно получить по телефону: (8182) 23-95-58, а также в группе Детского издательского центра ВКонтакте.