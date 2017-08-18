В Архангельске три дня подряд будут отключать воду

По информации МУП «Водоканал», в связи с проведением ремонтных работ с 21 часа 5 сентября до 6 часов 6 сентября будет понижено общегородское давление на сетях водоснабжения.

7 сентября с 19 часов до 10 часов 8 сентября «Водоканал» планирует ремонтные работы с отключением водоснабжения.

При отключении без водоснабжения останутся все районы города, кроме п. Силикатчиков, п. Талаги, Нефтебаза, район Экономия, Северный округ.

Основной целью проведения работ является повышение надежности обеспечения водоснабжением. Для этого решается ряд задач по восстановлению работоспособности отдельных узлов путем замены затворов и задвижек в соответствии с прилагаемым планом проведения работ.

Основной работой в это время будет замена затвора d800 на очистных сооружениях. Кроме повышения управляемости и надежности эта замена является частью плана по подключению недостроенного участка кольцевого водовода, являющегося одной из приоритетных задач нашего предприятия.

Дополнительно будет восстановлен узел, разделяющий магистрали в районе ул. Гайдара и ул. Ломоносова, путем замены задвижки. Кроме этого планируется заменить запирающую арматуру на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд зданий.

Жителей просят сделать запас воды.