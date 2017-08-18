Новости дня

В Архангельске работодатель не выплатил сотруднице пособие по уходу за ребенком

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

В Архангельске появится новая набережная

В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловле

Мобильная версия 16+

Вторник, 5 сентября, 17:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/05/52716.html

Общество

В Архангельске три дня подряд будут отключать воду

В Архангельске три дня подряд будут отключать воду
По информации МУП «Водоканал», в связи с проведением ремонтных работ с 21 часа 5 сентября до 6 часов 6 сентября будет понижено общегородское давление на сетях водоснабжения.

7 сентября с 19 часов до 10 часов 8 сентября «Водоканал» планирует ремонтные работы с отключением водоснабжения.

При отключении без водоснабжения останутся все районы города, кроме п. Силикатчиков, п. Талаги, Нефтебаза, район Экономия, Северный округ.

Основной целью проведения работ является повышение надежности обеспечения водоснабжением. Для этого решается ряд задач по восстановлению работоспособности отдельных узлов путем  замены затворов и задвижек в соответствии с прилагаемым планом проведения работ.

Основной работой в это время будет замена затвора d800 на очистных сооружениях. Кроме повышения управляемости и надежности эта замена является частью плана по подключению недостроенного участка кольцевого водовода, являющегося одной из приоритетных   задач нашего предприятия.

Дополнительно будет восстановлен узел, разделяющий магистрали в районе ул. Гайдара и ул. Ломоносова, путем замены задвижки. Кроме этого планируется заменить запирающую арматуру на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд  зданий.

Жителей просят сделать запас воды.

Сегодня 12:32

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске появится новая набережная Сегодня 15:11

Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителямСегодня 13:20

Сбежавший из котласского зоопарка кенгуру Веня прячется в лесах Костромской области Сегодня 10:57

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки ГринаСегодня 10:38

5 сентября в Поморье ожидается теплая погода без осадковСегодня 09:01

Общество

В Архангельске появится новая набережная Сегодня 15:11

В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловлеСегодня 14:43

В Архангельске отопительный сезон начинается с учреждений соцсферыСегодня 13:41

Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителямСегодня 13:20

В Шенкурском районе нашлись пропавшие дедушка и внучкаСегодня 13:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске появится новая набережная

В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловле

В Архангельске отопительный сезон начинается с учреждений соцсферы

Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителям

В Шенкурском районе нашлись пропавшие дедушка и внучка

«Аквилон Инвест» приглашает на «Воскресный бранч» и «Праздник Кирпича»

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Архангельске работодатель не выплатил сотруднице пособие по уходу за ребенком

Ночью в Карпогорах полностью сгорел двухэтажный дом

Под Коряжмой двое молодых людей погибли в ДТП

В Архангельске молодой человек жестоко убил бывшую возлюбленную и её мать

В Северодвинске подросток избил сожителя матери сувенирной раковиной моллюска

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru