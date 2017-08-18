Жительница Архангельска отметила столетний юбилей

4 сентября 2017 года 100-летний юбилей отметила жительница областного центра Зинаида Петровна Попова.

Зинаида Петровна – удивительно сильный и светлый человек. В кругу родных и близких она тепло и с большой радостью принимала гостей, за чашкой чая поделилась воспоминаниями о своей жизни и, конечно, рецептом долголетия. По словам одной из старейшей жительниц Архангельска, секрет заключается в позитивном жизненном настрое и умении жить с добром в сердце.

Зинаида Петровна уже много лет проживает в Архангельске. Она родилась в городе Красноярске, а в столицу Поморья переехала вместе с семьей в 10-летнем возрасте. После школы получила экономическое образование и большую часть своей трудовой биографии работала бухгалтером.

В свободное от работы время Зинаида Петровна занималась активной общественной деятельностью – была пионервожатой, детским экскурсоводом, занималась драматическим искусством, объездила всю область с концертными выступлениями по комсомольской линии.

Зинаида Попова – труженик тыла, ветеран труда. У неё двое сыновей и внучка, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.