Сбежавший из котласского зоопарка кенгуру Веня прячется в лесах Костромской области

Ещё два месяца назад, в рамках обмена между зоопарками, четырехлетнего кенгуру Веню перевозили из Котласа в Пензу. Водитель открыл клетку, чтобы покормить кенгуру. В это время Веня выпрыгнул, сбил человека с ног и ускакал в леса.

"Он у нас очень пугливый", - поделился хозяин маленького частного зоопарка в Котласе Олег Зильберг. Всё произошло возле костромского села Пыщуг на границе с Вологодской областью. С тех пор кенгуру углубился в леса примерно на 140 километров в сторону Костромы, - пишет "Коммерсант". За последний месяц Веню трижды видели возле села Матвеево Парфеньевского района.

Владелец Вени уверен - Веня не пропадет, еды в лесах достаточно, - "Все кусты и весь лесь его. Какого-нибудь другого зверя можно было бы подманить пищей, но он питается травой и листьями".

Именно поэтому поиски усилили только сейчас, когда похолодало. За пропавшего питомца хозяин назначил награду — 30 тысяч рублей. Но поймать кенгуру нелегко. "Гоняться за ним бесполезно, он быстрее. Надо расставить сети, как на зайца. Может быть, местные охотники и сумеют. Они, конечно, на кенгуру никогда не охотились, но есть же в России смекалистые мужики",— надеется Олег Зильберг.