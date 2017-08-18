В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки Грина

На месте раскопок в Петровском сквере глава Ломоносовского округа Николай Боровиков и исследователи провели брифинг, на котором рассказали журналистам о том, как идут раскопки.

Петровский сквер объединяет в себе три исторических объекта - памятник Петру Первому, памятник Жертвам интервенции и Красную пристань.

- Сейчас реализуется проект реконструкции и благоустройства территории, - пояснил Николай Боровиков. - Проектом предусмотрено полное восстановление малых архитектурных объектов сквера, а также повторное возведение беседки Грина, которая была установлена здесь в 1899 году. В сквере будут разбиты газоны, проложены пешеходные дорожки, организовано освещение. Планируется закончить проектирование к ноябрю этого года.

Проектировщик был выбран в результате электронных торгов, которые выиграла компания «Арх-Строй экспертиза».

- Подход к благоустройству сквера был реставрационным, учитывая его историческое значение. Уже проведены историко-архивные работы с документами и фотографиями прошедших лет. Сейчас выполняются археологические раскопки. По результатам георадарной съемки на территории сквера было выполнено несколько шурфов и результаты работы уже видны, - отметил руководитель компании Дмитрий Агапов. – Ранее здесь располагались футляр над домиком Петра первого, Михайло-Архангельская церковь, беседка Грина, которая носила название Голицинской. В ходе проходки шурфов были найдены фундаменты под беседку Грина.

Старший лаборант Архангельского отряда Поморской экспедиции института археологии РАМН Евгений пояснил, что нахождение фундамента поможет определиться с наиболее точным местонахождением беседки, что позволит спроектировать ее вновь и воссоздать.

- Сначала были найдены в западном профиле шурфа искусственные западины, которые как мы предположили, относились к фундаментным основам беседки. Работая в этом направление, мы обнаружили фактически полностью сохранившуюся фундаментную основу, - отметил археолог.

Вскоре работы по реконструкции сквера будут завершены, и на карте Архангельска появится еще одно воссозданное историческое место отдыха – часть Михайловского бульвара у Северной Двины, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.