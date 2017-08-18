В Архангельске демонтируется здание ресторана «Якорь»

О ходе работ по сносу зданий ресторана «Якорь» рассказал директор департамента муниципального имущества Михаил Иконников.

- Со сносом ресторана «Якорь» уходит целая эпоха. Построенное в 1930 году здание сначала использовалось как столовая, впоследствии это был любимый ресторан архангельских моряков. В прошлом году последний арендатор освободил помещение, со временем здания, где размещался сам ресторан и административная часть, стали представлять угрозу безопасности для горожан: обветшали конструкции, здесь не раз замечали лиц без определенного места жительства, поэтому было принято решение о их демонтаже, - пояснил Михаил Иконников.

Демонтаж двух зданий общей площадью порядка полутора тысяч квадратных метров на безвозмездной основе производит ООО «Континент», получая за свою работу возможность реализовать или переработать строительные материалы и отходы. Ориентировочно в месячный срок все конструкции должны быть разобраны, а территория – освобождена от мусора и хлама.

Генеральный директор ООО «Континент» Станислав Туфанов отметил, что сложностей с разборкой конструкций нет, хотя для специалистов неожиданным стало, что часть несущих стен оказались каркасными, хотя в те годы каркасное домостроение не было столь развито, как сейчас.

Михаил Иконников сообщил, что после освобождения земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных будет выставлен на аукцион, - пишет пресс-служба администрации Архангельска.

- Здесь возможны варианты строительства зданий с самым разным назначением: жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и других. Рассматриваются и варианты заключения концессионного соглашения по строительству социально-значимых для города объектов, - отметил Михаил Иконников.