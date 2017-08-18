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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/05/52709.html

Общество

В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса

В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса
Фото пресс-службы Кенозерского национального парка
В выдающийся шедевр русского архитектурного зодчества в августе этого года вернулись две восстановленные рамы иконостаса, которые разместились в зимней и летней шатровой церкви. Автором проекта выступила Вера Колтовая, главный архитектор парка.

Работу выполнили специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Задача у реставраторов была трудная – от оригинальных рам сохранились лишь фрагменты. Судить о том, как они выглядели, можно было только по мутным фотографиям 70-х годов прошлого века.

Перед началом работ, в 2015 году, специалистами-реставраторами был проведен химический анализ покрывной пленки и красочного слоя сохранившихся кусочков рамы. Благодаря исследованию, стало известно, из каких материалов была изготовлена исходная рама, какая краска использовалась для ее покрытия.

Для восстановления оригинальной резьбы на иконостасе тоже пришлось использовать фотографии. К сожалению, на тех обрывках, что попали в руки реставраторов, она не сохранилась.

Устанавливала готовые рамы бригада столяров-реставраторов под руководством Евгения Селинского. За покраску готовой конструкции отвечали также специалисты Центра имени академика И.Э. Грабаря.

Работу принимала Елена Шатковская, директор Парка. Так получилось, что в тот же день Почезерский храмовый комплекс посетил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. Гость Парка был поражен масштабами храма и качеством реставрационных работ.

«Я еще никогда не видел такого бережного и профессионального отношения к реставрации», - отметил епископ.

Реставрация Почезерского храмового комплекса завершится в этом году. Следующим этапом работы станет монтаж экспозиции «Почезерский погост: история, архитектура, приход», которая разместится в колокольне и трапезной ансамбля – «тройника».

Пресс-служба Кенозерского национального парка, Сегодня 09:58

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