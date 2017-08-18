Новости дня

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки Грина

В Архангельске демонтируется здание ресторана «Якорь»

В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса

«Аквилон Инвест» приглашает на «Воскресный бранч» и «Праздник Кирпича»

Мобильная версия 16+

Вторник, 5 сентября, 10:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/05/52706.html

Общество

5 сентября в Поморье ожидается теплая погода без осадков

5 сентября в Поморье ожидается теплая погода без осадков
Переменная облачность.Без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений слабый (0-5 м/с). Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°, - сообщает Северное УГМС.

Сегодня 09:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки ГринаСегодня 10:38

В Онежском районе трое рыбаков провели на необитаемом острове 10 днейВчера 16:30

Архангельские защитники экологии - иностранные агенты? Вчера 12:46

Информация о смерти мальчика, попавшего в ДТП, опровергласьВчера 10:36

4 сентября в Архангельской области возможны заморозкиВчера 07:37

Общество

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки ГринаСегодня 10:38

В Архангельске демонтируется здание ресторана «Якорь»Сегодня 10:10

В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса Сегодня 09:58

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" будет утилизированоВчера 20:14

Бетонные плиты с площади Ленина пошли на устройство тротуара у 69-й школыВчера 17:05

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки Грина

В Архангельске демонтируется здание ресторана «Якорь»

В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" будет утилизировано

«Аквилон Инвест» приглашает на «Воскресный бранч» и «Праздник Кирпича»

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Северодвинске подросток избил сожителя матери сувенирной раковиной моллюска

В Онежском районе трое рыбаков провели на необитаемом острове 10 дней

В Архангельске женщина, лежавшая на проезжей части, погибла под колёсами автомобиля

В областном центре задержан грабитель, похитивший дорогой алкоголь

В Котласе прокуратура заблокировала сайт, на котором торговали редкими животными

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru