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Вторник, 5 сентября, 10:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/05/52706.html
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5 сентября в Поморье ожидается теплая погода без осадков
Переменная облачность.Без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер переменных направлений слабый (0-5 м/с). Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°, - сообщает Северное УГМС.
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В Архангельске демонтируется здание ресторана «Якорь»
В Кенозерском национальном парке завершается реставрация Почезерского храмового комплекса
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