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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/04/52705.html

Общество

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" будет утилизировано

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" будет утилизировано
Фото с портала "Правда Севера"
В Северное управление гидрометеослужбы из центрального офиса «Росгидромета» пришло распоряжение – в срок до 25 сентября подготовить план мероприятий по утилизации научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Других вариантов по использованию орденоносного заслуженного судна – арктического снабженца, скорее всего, не рассматривается.

По неофициальным данным, зимний ремонт 2018 года может обойтись НЭС «Михаил Сомов» в 160 миллионов рублей. Дорого! И потому всерьез рассматривается вопрос о замене старого, отслужившего своей век дизель-электрохода, новым. Работу по обеспечению полярных станций Северного ледовитого океана с успехом может выполнять другое научно-экспедиционное судно – «Академик Трешников». Его порт приписки – Санкт-Петербург, принадлежит судно Арктическому-Антарктическому научно-исследовательского институту, - пишет портал "Правда Севера".

PS: И все-таки, «Михаила Сомова» при той судьбе, которая ему приготовлена, жалко. Для Советской науки, для Российской Арктики им сделано очень много. Даже в моей довольно заурядной биографии есть две яркие строчки, где «Михаил Сомов» – главное действующее лицо. В 2000 году – участие в экспедиции Академии наук «Севморпуть», которая проверила состояние полярных станций Арктики после фактически двадцатилетнего забвения. В 2010 году – участие в снабженческом рейсе, когда впервые в истории за одну навигацию был дважды пройден путь от Карских Ворот до острова Врангеля, не просто пройден – «Михаил Сомов» тогда обеспечил необходимым 40 полярных станций.

Наша справка

Всем, кто хотя бы раз побывал в полярных широтах (как в северных, так и в южных), имя Михаила Сомова хорошо известно. Ветераны арктических и антарктических экспедиций помнят человека, полярного исследователя. Еще в далеком 1938 году молодой специалист-гидрометеоролог принял участие в первом походе судов по Северному морскому пути. И с тех пор «заболел» Арктикой. Высокие широты стали местом его работы, научной лабораторией. В составе экспедиций он бывал на Северном полюсе, на островах ледовитого океана, на ледокольных пароходах. Во время войны Михаил Сомов занимался ледовой разведкой – составлял карты, облегчающие плавание караванов судов. В 1950 году океанограф Сомов возглавил дрейфующую научную станцию «Северный полюс-2». А в 1955-м, когда впервые в истории советские научные суда «Обь» и «Лена» отправились к берегам Антарктиды, руководителем экспедиции был назначен доктор географических наук, Герой Советского Союза Михаил Сомов.

В 1973 году Михаила Михайловича не стало. Академия Наук обратилась в правительство с просьбой увековечить имя ученого. Научно-экспедиционное судно, построенное в Херсоне, получило название «Михаил Сомов». Однотипные дизель-электроходы усиленного ледового класса серии «Амгуэма» специально проектировались для плавания во льдах. При мощности двигателя в 8200 лошадиных сил, при толщине носовой части 44 сантиметра «Михаил Сомов» легко мог преодолевать метровый лед. На судне могли разместиться до полутора сотен человек – экипаж и экспедиция. 8 июля 1975 года на нем в торжественной обстановке был поднят флаг Союза ССР. В сентябре того же года дизель-электроход прибыл в Ленинград, где его передали судовладельцу – НИИ Арктики и Антарктики.

В порту приписки «Михаилу Сомову» приходилось бывать не часто. Место его работы – полярные воды. 21 раз ему довелось участвовать в Антарктических экспедициях. В 1982 году на суде прошло переоборудование: замена дизелей, укрепление корпуса, модернизация лабораторий. В 1985 году весь мир узнал о его ледовом дрейфе возле берегов шестого континента. Зажатый между обломками айсберга «Михаил Сомов» не раз рисковал быть раздавленным и затонуть. Экипаж не покинул судно, сумел выбраться из ледового плена. Вернувшись в родной порт, многие моряки получили правительственные награды. НИС «Михаил Сомов» был награжден орденом Трудового Красного знамени.

На постоянное «место жительства» к нам на Север дизель-электроход пришел в 2000-м году. По решению главного управления гидрометеослужбы судно было передано Северному управлению ГМС, портом приписки его стал Архангельск. В том же году впервые после двадцатилетнего перерыва на борту «Михаила Сомова» в Арктику отправилась научная экспедиция. С той поры плавание во льдах Карского и Баренцева морей с научными работниками институтов стали регулярными. Выполняет научное судно и грузовые рейсы. Но главной его задачей остается снабжение полярных метеостанций всем необходимым. Ежегодно в летние месяцы «Михаил Сомов», приняв в трюмы контейнеры с продуктами, пакеты стройматериалов, бочки с дизельным топливом, отправляется к островам арктических морей. И потому нынешние полярники, как и много-много лет назад их предшественники, тоже знакомы с Михаилом Сомовым.

Вчера 20:14

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