В областном центре отремонтируют 49 проездов к многоквартирным домам

В столице Поморья восстановят проезжую часть на внутридворовых и внутриквартальных территориях по 49 адресам.

В результате проведения электронного аукциона определены подрядные организации, которые приступили к ремонту во дворах и проездах: работа на 9-ти объектах будет осуществляться ООО «Строплощадка» и на 37-ми – ОАО «Ремикс». Срок завершения ремонта в соответствии с контрактом – 31 октября.

Дополнительно за счет средств резервного фонда в программу ремонта дворов попали еще 2 проезда в Ломоносовском округе и 1 – в округе Варавино-Фактория.

При составлении перечня территорий приоритет отдавался тем объектам, по которым есть соответствующие решения суда, проездам, ведущим к социально значимым учреждениям. Учитывалось и мнение горожан, высказанное Общественными советами в округах.

Какие территории будут отремонтированы, можно посмотреть на сайте городской администрации.