Бетонные плиты с площади Ленина пошли на устройство тротуара у 69-й школы

Для безопасности юных горожан у оборудованного к началу учебного года тротуара у школы №69 в Цигломени организован тротуар и пешеходный переход.

Напомним, бетонные плиты, разобранные при проведении благоустройства на пл. Ленина, пошли на устройство тротуара у школы №69.

Кроме того, из разобранной плитки при реконструкции пр. Чумбарова-Лучинского около детских садов № 31, №56, №119, №135 на брусчатку будет заменен старый деревянный тротуар.

Также планируется устройство тротуара около детского сада №173, будут выложены плиткой пешеходные дорожки около ряда спортивных учреждений: у основного здания ИДЮЦ, АДЮЦ, парусного центра «Норд», ДЮСШ №6 и ФОК «Росток», - сообщает пресс-служба городской администрации.