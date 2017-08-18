В Архангельске горячее водоснабжение возобновлено в 98% домов

С 23 по 27 августа проведены гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам обнаружено 111 дефектов.

На сегодняшний день горячее водоснабжение возобновлено в 1578 домах, что составляет 98,7 % от общего количества. Остаётся отключенными от ГВС 21 жилой дом, где проживает 659 горожан.

Как пояснил директор Архангельских городских тепловых сетей Андрей Воробьёв, 74 дефекта устранены на прошлой неделе, еще по 7 работы будут завершены сегодня.

Кроме того, остаются в работе 4 дефекта, обнаруженные на сетях сторонних организаций, крайний срок по их устранению – 8 сентября, - сообщает пресс-служба горадминистрации.