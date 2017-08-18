Посетители детского парка проверили свои финансовые знания

Своеобразный урок, посвященный безопасному использованию финансовых услуг, прошёл в конце минувшей недели в парке аттракционов "Потешный двор".

Пока взрослые проверяли и укрепляли свои знания в области финансовой грамотности, дети собирали мозаику с изображением символа национальной программы терьера Финика и помогали строить «Стену финансовой безопасности».

Взрослым посетителям рассказывали о видах автострахования, о правилах безопасного пользования банковской картой, о плюсах и минусах микрофинансовых организаций.

Во время работы площадки в парке появилось лимонно-миллионное дерево. На каждом «лимоне» было написано начало пословицы, посвященной бережному отношению к деньгам. Задачей участников было правильно продолжить народную мудрость.

По традиции гости проверяли свой уровень финансовой грамотности, заполняя небольшие тесты, разбирали ошибки и уносили с собой набор из десяти открыток «Хочу. Могу. Знаю», посвященных защите прав потребителей финансовых услуг.

Каждый посетитель площадки получил один из многочисленных призов с символикой программы повышения финансовой грамотности населения, которая успешно реализуется на территории Архангельской области с 2014 года, - сообщил пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.